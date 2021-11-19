Россияне смогут увидеть самое длинное лунное затмение за 500 лет

Неполное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 мск произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — говорится в сообщении.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока, пишет «Газета.Ru».

В момент наибольшего затмения в Москве будет 12:00, поэтому в западной части России только жители Калининградской области смогут наблюдать данное явление.

10 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, как правильно наблюдать за солнечными затмениями. Главное — на них нельзя смотреть без специальных приспособлений, это вредно для глаз. При этом защитить глаза не помогут даже солнцезащитные очки.