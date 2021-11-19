В Совфеде оценили проект резолюции США о непризнании выборов в России

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании президентских выборов в 2024 году в России приведет к разрыву двусторонних отношений. Об этом 19 ноября заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США»,— сказал он «РИА Новости».

По словам Джабарова, документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Ранее, 14 октября, Путин в интервью CNBC признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Вместе с тем российские власти заявляли, что обсуждение Западом участия президента в грядущих выборах является прямым вмешательством во внутренние дела страны.

В преддверии выборов в Государственную думу, которые прошли 17–19 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит попытки вмешательства во внутренние дела страны.