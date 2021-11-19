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Владельцев трех кафе в ЕАО оштрафовали за работу ночью

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Нарушение противоэпидемических правил фиксируется на территории ЕАО. За неполную неделю с 15 по 18 ноября сотрудники территориальных управлений МВД и Росгвардии зафиксировали 26 административных правонарушений соблюдения масочного режима в общественных местах.

К ответственности привлекли 12 должностных лиц. Трое из них — руководители предприятий общепита. Они работали в ночное время. Это является нарушением действующих ограничений, согласно которым кафе, рестораны и бары должны закрываться в 23:00.

Административные протоколы составлены в отношении девяти предпринимателей за то, что в их магазинах и торговых центрах посетители были без масок. Теперь им грозит штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Власти региона еще раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и пропускной системы по QR-кодам. Ограничения направлены на предупреждение дальнейшего распространения коронавируса, пишет ИА EAOMedia.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. Ранее в этот день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

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