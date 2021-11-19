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Врач рассказала о влиянии уровня сахара в крови на тяжесть COVID-19

Эндокринолог Щетинина рассказала о влиянии уровня сахара в крови на тяжесть COVID-19
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Эндокринолог, диетолог Елена Щетинина объяснила взаимосвязь уровня сахара в крови с тяжестью течения коронавируса.

По ее словам, повышенные показатели сахара в крови являются фактором риска. Организм ощущает нарушение углеводного обмена, так как при значениях свыше 6–7 миллимолей на литр повреждаются сосуды, их внутренние стенки становятся более проницаемыми.

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«Если речь идет о COVID-19, то само это заболевание характеризуется не только повреждением легочной ткани, но также страдает эндотелий — внутренняя стенка сосудов. Если она изначально была повреждена при повышении сахара, получается, что этот фактор риска, это слабое звено у человека уже есть. Дополнительное воздействие инфекции на эндотелий усугубляет ситуацию», — объяснила Щетинина 19 ноября в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что при коронавирусе и любой другой бактериальной или вирусной инфекции организм может отвечать повышением сахара в крови, а иногда болезнь может спровоцировать «спящие» углеводные нарушения обмена.

Врач порекомендовала контролировать уровень сахара в крови и принимать меры в случае его повышения.

Днем ранее, 18 ноября, врач-терапевт Лариса Алексеева назвала подходящую диету при лечении COVID-19.

По ее словам, при лечении COVID-19 необходимо придерживаться средиземноморской диеты, в основе которой — жирная рыба и морепродукты, свежие овощи, яйца, цельнозерновой хлеб, оливки и оливковое масло.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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