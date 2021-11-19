Сильнейший циклон накроет ЕАО 22 и 23 ноября

В ЕАО в начале следующей недели, 22 и 23 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщает Гидрометеобюро, пройдет местами очень сильный снег, метель, ветер усилится до 20 м/с, а при порывах будет достигать 30 м/с.

Усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывам линий электропередач, повреждениям автотранспорта. Силы и средства ГУ МЧС по региону приведены в готовность.

Из-за сложной обстановки на дорогах не исключено введение ограничений при движении междугороднего пассажирского транспорта.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям автономии соблюдать правила личной безопасности, воздержаться от дальних поездок и походов, сообщает ИА ЕАОMedia.

Тем временем, в Хабаровском крае на автодороге Хабаровск–Лидога–Ванино введены ограничения для пассажирских автобусов. Причина — плохая видимость из-за снегопада и тумана. По той же причине движение ограничили на участке Лидога–Комсомольск-на-Амуре.