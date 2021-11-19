Терапевт рассказала о влиянии физической активности на предотвращение тромбоза после COVID-19

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала телеканалу «Москва 24», как избежать тромбозов после коронавируса.

По ее словам, для минимизации риска возникновения тромбов следует соблюдать ряд элементарных правил — чаще двигаться и употреблять больше жидкости.

«Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается», — объяснила она.

Кроме того, специалист предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов — препаратов для разжижения крови.

На взгляд терапевта, они имеют побочные эффекты. Такие лекарства должен назначать только врач, поскольку есть реальная угроза здоровью.

Чернышова также добавила, что сильная головная боль, слабость в руках, ногах или если трудно говорить и улыбаться, — всё это может свидетельствовать о возникновении инсульта.

«У человека есть всего два часа, когда нужно доехать до больницы, чтобы врачи успели оказать помощь, тогда тромб рассосется и ничего не будет», — уточнила врач.

Она отметила, что настороженность важна, однако не нужно паниковать по поводу развития тромбоза, если человек переболел COVID-19.

«Просто поддерживайте постоянный контакт со своим врачом-терапевтом, рассказывайте ему обо всех непонятных тревожных признаках», — посоветовала врач.

Ранее, 31 октября, врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что употребление в пищу петрушки в 20 раз повышает риск образования тромбов.

По словам специалиста, вероятность тромбоза возрастает у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих варикозной болезнью вен, а также у пожилых людей. Этим категориям людей необходимо избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба.

Как объяснил врач, в трех продуктах велико содержание витамина К — базилик, шпинат и петрушка. Причем петрушка — «абсолютный чемпион», в 100 гх зелени содержится 20 суточных доз витамина K.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.