Нападения хищников на домашних животных фиксируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за неделю зафиксировано семь случаев нападения тигров и волков на домашних животных. Сообщения о выходе хищников к населенным пунктам и заходе на их территорию поступали специалистам 11, 14, 15 и 16 ноября. В одно село тигр наведывался дважды.

Как пишет ИА AmurMedia, последний случай зафиксирован 17 ноября. В селе Дада от тигра погибла собака. Сейчас эту информацию проверяют специалисты регионального министерства природы.

15 ноября в селе Санболи на домашних животных напали волки. При этом не уточняется, сколько животных погибло. По сообщению главы поселения, местные жители при этом не пострадали.

В тот же день амурский тигр прошел рядом со зданием школы села Лесопильное Бикинского муниципального района. Школа находится на окраине села. Ведется мониторинг.