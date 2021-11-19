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В Армении заявили о гибели шести военных в ходе боев с Азербайджаном

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Шесть военнослужащих Армении погибли в ходе боев с Вооруженными силами Азербайджана 16 ноября. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает минобороны Армении.

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«По имеющимся данным, в ходе боев 16 ноября, последовавших за атакой Вооруженных сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, армянская сторона потеряла шесть человек», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Днем ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что военные Армении совершили обстрел азербайджанских позиций на государственной границе. Уточнялось, что потерь среди личного состава азербайджанской армии в результате обстрела нет.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября, когда Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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