Проезд пассажирских автобусов ограничили на дороге Хабаровск–Ванино

В Хабаровском крае на автодороге Хабаровск–Лидога–Ванино введены ограничения для пассажирских автобусов. Причина — плохая видимость из-за снегопада и тумана.

По той же причине движение ограничили на участке Лидога–Комсомольск-на-Амуре, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Спасательное ведомство обратилось к автолюбителям и водителям грузового транспорта с просьбой соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и при возможности не покидать пределы населенных пунктов.

Ранее синоптики предупредили москвичей об обильных осадках в субботу, 20 ноября. Может выпасть до одной четвертой месячной нормы.