В Москве заболеваемость COVID-19 после нерабочих дней снизилась на 50%

После окончания нерабочих дней в Москве заболеваемость COVID-19 упала на 50%, а число госпитализаций — на 45%. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента окончания нерабочих дней падение заболеваемости на 50%, госпитализаций — на 45%»,— отметила она эфире телеканала «Россия-24» 18 ноября.

По словам заммэра, к сегодняшнему дню удалось освободить 1,4 тыс. коек.

«Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде»,— уточнила Ракова.

Она также добавила, что 50% ранее привитых от COVID-19 москвичей прошли ревакцинацию, дополняет «Газета.Ru».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России с 30 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней. При этом региональные власти могли сами принять решение об их продлении. В Москве этот период продолжался с 28 октября по 7 ноября.

Педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в беседе с «Известиями» указывал на то, что по итогам нерабочих дней в среднем по России ситуация стабилизировалась, роста заболеваемости нет.

17 ноября глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что эффект от введения нерабочих дней безусловен, за эти дни заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5%.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реальном снижении количества новых случаев коронавируса в столице. По его словам, причиной этого стали нерабочие дни.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов 10 ноября обратил внимание на то, что введение нерабочих дней дало положительный эффект. Он добавил, что цепочки заболеваний коронавирусом удалось разорвать.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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