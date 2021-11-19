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Политолог заявила об угрозе для КПРФ из-за инцидента с охотой Рашкина

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Разные версии депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о его охоте в лесу ставят в неудобное положение всю партию и могут нанести урон ее репутации. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказала политолог Наталия Елисеева.

«То, что Рашкин делал ряд противоречивых заявлений, может нанести серьезный репутационный урон не только для самого Рашкина, но и для партии. У партии была выработана линия, чтобы его поддерживать, что он вроде не виноват. Теперь оказывается, что он на самом деле виноват — первые заявления были лживыми. По факту всё, как изначально и предполагалось», — рассказала Елисеева каналу РЕН ТВ.

Елисеева считает, что Рашкин цепляется за мандат, так как может лишиться депутатской неприкосновенности и стать фигурантом уголовного дела. Версию депутата о том, что он перепутал на охоте кабана с лосем, политолог назвала абсурдной.

«Для того чтобы как-то затормозить ситуацию и не нарываться на уголовный срок, он решил сознаться и условно выдвинуть новую версию. <…> Мы видим, что Рашкин пытается всеми силами выгородить себя. Признаться-то признался, но он пытается снять ответственность за содеянное», — сказала Елисеева.

Елисеева считает, что КПРФ начала терять часть аудитории, которая не понимает, в какую из версий необходимо верить, что снижает доверие избирателя.

Днем ранее Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он добавил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий сообщил «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Рашкин, а в багажнике — части туши лося, топор и ножи.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.

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