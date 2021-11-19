Продюсер Чижов опроверг слухи об алкоголизме Хлебниковой

Продюсер Дмитрий Чижов, работавший с певицей Мариной Хлебниковой, опроверг слухи о том, что у женщины есть алкогольная зависимость.

«Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Никаких проблем не было вообще, в том числе и с алкоголем. Я ее пьяной никогда не видел, хотя слухи такие ходили. Может, и было что-то, но не на моих глазах. У нас были совместные планы на ближайшее время, но теперь всё будет иначе», — рассказал он РЕН ТВ.

Вечером 18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где артистка проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

В результате происшествия Хлебникова попала в кому с ожоговым шоком.У артистки обожжено 20% лица, а также ожоги головы, груди и бедер различной степени. Женщина подключена к аппарату ИВЛ.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Возможно, это привело к загоранию вещей.

Сообщалось также, что квартира певицы была местом проживания ее первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. Мужчина написал записку с просьбой никого не винить в его решении прекратить жить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни. Тело Логинова обнаружила певица, после чего попала в больницу с нервным срывом.