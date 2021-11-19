ФСИН рассказала о ходе проверок в учреждениях Саратовской области

Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний проводит проверки в учреждениях УФСИН по Саратовской области. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — говорится в сообщении.

В исправительной колонии № 7 некоторые осужденные препятствуют проведению режимных мероприятий, организуют различные провокации. В ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность.

За неделю до этого в исправительной колонии № 2 осужденный во время режимных мероприятий напал на сотрудника колонии, добавили в ведомстве.

Учреждениях УФСИН по Саратовской области по-прежнему работают в штатном режиме, несмотря на противодействие части осужденных проверкам.

10 ноября 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

До этого, 6 октября, ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области Павла Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

5 октября Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. В ведомстве уточнили, что на интернет-ресурсах распространилось видео, на котором над заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области проводятся насильственные действия сексуального характера.