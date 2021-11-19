Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Политолог заявила об угрозе для КПРФ из-за инцидента с охотой Рашкина
Общество
Продюсер Чижов опроверг слухи об алкоголизме Хлебниковой
Наука
Физики в США создали камеру с высокими возможностями
Экономика
Экоипотека позволит привлечь в строительство жилья в России более 2 трлн рублей
Мир
Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 50% после нерабочих дней
Происшествия
Певица Хлебникова остается на ИВЛ после пожара
Общество
Генпрокурор России потребовал ежедневно контролировать стройку Восточного
Мир
Использование Россией миграционного кризиса для атаки на Украину назвали абсурдом
Экономика
В 2022 году изменятся правила назначения пособий для малоимущих

ФСИН рассказала о ходе проверок в учреждениях Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний проводит проверки в учреждениях УФСИН по Саратовской области. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Попытка как пытка: восемь саратовских заключенных отказались от заявлений в СК
Своему адвокату пострадавшие от насилия в ОТБ-1 сообщили о давлении со стороны сотрудников колоний

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — говорится в сообщении.

В исправительной колонии № 7 некоторые осужденные препятствуют проведению режимных мероприятий, организуют различные провокации. В ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность.

За неделю до этого в исправительной колонии № 2 осужденный во время режимных мероприятий напал на сотрудника колонии, добавили в ведомстве.

Учреждениях УФСИН по Саратовской области по-прежнему работают в штатном режиме, несмотря на противодействие части осужденных проверкам.

10 ноября 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

До этого, 6 октября, ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области Павла Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

5 октября Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. В ведомстве уточнили, что на интернет-ресурсах распространилось видео, на котором над заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области проводятся насильственные действия сексуального характера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021