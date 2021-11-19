На повышение МРОТа и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) из федерального бюджета будет выделено почти 30 млрд рублей. Об этом 18 ноября рассказал журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Также министр отметил, что, согласно решению президента России Владимира Путина, в 2022 году прожиточный минимум составит 12 654 рубля, то есть увеличится на 8,6% в сравнении с этим же показателем текущего года. Соответственно, по словам министра, для пенсионеров прожиточный минимум составит 10 882 рубля, для трудоспособных —13 793 рубля, а для детей —12 274 рубля.

«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — пояснил Котяков.

В тот же день, 18 ноября, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТа затронет зарплаты порядка 3 млн россиян.

Как отметил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, новые поправки будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября.