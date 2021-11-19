Физики в США создали камеру с высокими возможностями

В США ученые создали голографическую камеру с высоким разрешением, которая способна «видеть» объекты, расположенные за углом, а также в тумане или в других случаях плохой видимости. Описание изобретения было опубликовано 17 ноября в научном журнале Nature Communications.

Как сообщается в материале, устройство состоит из светочувствительных матриц и двух лазерных излучателей. Они вырабатывают синтетические световые волны, которые могут получать голографические изображения. Это становится возможно после рассеивания лучей при их столкновении с твердыми предметами и другими препятствиями для видимости.

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Их разработкой занимается АО «Научно-производственная корпорация» «Системы корпорации приборостроения». Уточняется, что данное устройство не имеет никаких мировых аналогов.