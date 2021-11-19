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Врач рассказал о причинах возникновения «жирной» крови

Врач Трахтман рассказал о причинах возникновения «жирной» крови
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Кровь, в которой обнаружено повышенное содержание жиров, называют «жирной», или хилезной. Ее появление может указывать на нарушение обмена веществ, рассказал 19 ноября врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Павел Трахтман.

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Трахтман отметил, что «жирная» кровь чаще всего встречается у полных людей, у которых избыточный жир не успевает перерабатываться и циркулирует в крови. Это состояние опасно тем, что может привести к атеросклерозу — жировые отложения будут скапливаться на стенках сосудов и сужать просвет.

«Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид», — рассказал врач радио Sputnik.

Специалист отметил, что подобное состояние крови может мешать проведению анализов и влияет на точность диагноза. Например, большая примесь жировых частиц в крови приводит к ложноположительным результатам исследований на сифилис, уточнил гематолог.

Тем людям, у кого была обнаружена «жирная» кровь, необходимо сменить рацион питания накануне взятия проб, посоветовал Трахтман.

Днем ранее главный гематолог сети клиник «РЖД-Медицина», заведующий гематологическим отделением Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Андрей Губкин рассказал «Известиям», что тромбоз не происходит при нормальной свертываемости крови, если такая проблема уже существует, то нужно начинать терапию.

По словам врача, для уточнения свертываемости крови подходят «глобальные» тесты — тромбоэластография, пьезотромбоэластография, тромбодинамика. Информативными тестами можно назвать РФМК, агрегация тромбоцитов (АДФ-0). Интерпретацию результатов выполняют коагулолог, гематолог, терапевт.

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