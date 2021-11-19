Диетолог дала советы по питанию при низком атмосферном давлении

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в четверг, 18 ноября, дала советы по питанию при низком атмосферном давлении

«В целом важно, чтобы было достаточно калия, что будет способствовать нормальному артериальному давлению. Это преимущественно овощи, фрукты, сухофрукты и листовая зелень — не меньше 400 г в день», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам специалиста, если у человека низкое давление, то необходимо есть горький шоколад. Кроме того, в такой ситуации не стоит злоупотреблять кофеином.

Как отметила Круглова, избыток кофеина может повышать уровень тревоги и стресса.

«Норма по употреблению кофеина — это 400 г в день, то есть примерно одна-две чашки кофе в зависимости от крепости», — заключила диетолог.

17 ноября врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что проблемы с давлением могут возникать из-за зажатых мышц и смещенных костей черепа. Чтобы решить проблему, необходимо обратиться к остеопату для восстановления положения костей.

Ранее, 13 ноября, австралийские ученые выяснили, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. Они провели эксперимент, в котором участники выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Показатели участников оценивались в первый день эксперимента, а также через три месяца и полгода.

Ученые сделали вывод, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток. Этот эффект проявился в первые же сутки эксперимента, а затем сохранялся на протяжении полугода. При этом он не зависел от изначального уровня артериального давления, а также от частоты сердечных сокращений испытуемых.