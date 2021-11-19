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Политолог оценил работу обвиняемой в получении взятки министра культуры Крыма

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Политолог, крымский ученый Сергей Киселев в интервью «Известиям» охарактеризовал работу министерства культуры Республики Крым и его главы Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки.

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По его словам, министр «не дотягивала» до уровня региона, такого как Крым.

«Эту должность должен был занимать человек, обладающий не только каким-то чиновничьем опытом и соответствующим образованием, но и культурным авторитетом. Такие люди в Крыму есть, но, по моему мнению, Арина Вадимовна к таким людям не относилась. Поэтому это действительно серьезная проблема для региона, для такого важного, где пересекаются очень много интересов как мировой политики, так и юга России в целом», — отметил эксперт.

Говоря о манере руководителя ведомства употреблять нецензурную лексику на совещаниях и при общении с подчиненными, Киселев подчеркнул, что это вообще неприемлемо, а попадание их в прямой эфир «просто показывает, что для человека это обыденность».

«На протяжении более чем 20 лет многие работники культуры, так можно сказать, «люди тихого подвига»: работники библиотек, музейные работники, экскурсоводы — это наши люди, усилиями которых в Крыму сохранялся тот культурно-цивилизационный фон, который в той или иной степени повлиял на наш выбор в 2014 году, то есть эти люди при мизерных зарплатах и верности своему культурному долгу позволили нам сохранить свою идентичность и верность, собственно говоря, России. И когда мы видим, что формальным руководителем этих людей является человек, позволяющий себе вот такие высказывания, становится не только неудобно за культуру, но и горько и обидно за труд вот этот огромный всех этих людей. Это как бы мгновенно всё это обесценивается», подчеркнул политолог.

Кроме того, ученый не смог вспомнить не одного выдающегося, значимого для страны и региона проекта, который предложило бы министерство культуры республики. Он отметил, что автором всех наиболее значимых инициатив были федеральные власти.

Киселев также отметил, что работники культуры относятся к категории граждан, не отличающихся высокими доходами, хотя по сравнению с украинским периодом зарплаты повысились.

«И вот сама эта взятка, выбор объекта, вокруг которого всё происходило, — это, собственно говоря, несмотря на то что нам, безусловно, нужен детский центр в Крыму и в Симферополе, тем не менее я считаю, что есть целый ряд более важных культурных учреждений, которые занимаются повседневной и бесконечной работой», — пояснил собеседник.

Политолог также заметил, что состояние многих объектов культуры в Крыму нельзя назвать удовлетворительным. Хотя, подчеркнул он, во многих селах, сельской местности, крымской глубинке объекты культуры восстановлены.

«Но является это достижением министра или общероссийской тенденцией, судить трудно», — заключил Киселев.

Накануне Следственный комитет России сообщил о задержании министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, которая обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей, решается вопрос о ее аресте. По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

В квартире и на месте работы министра прошли обыски.

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