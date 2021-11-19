В Крыму раскритиковали обвиняемую в получении взятки министра культуры

Глава минкульта Крыма Арина Новосельская обесценила труд многих работников культуры полуострова. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил политолог из Крыма Сергей Киселев.

Киселев также высказал мнение, что Новосельская, которую обвиняют в получении взятки, не дотягивала до занимаемой должности.

«Мне кажется, что у нас должен был бы эту должность занимать человек, обладающий не только чиновничьим опытом или соответствующим образованием, но и культурным авторитетом. Но Арина Владимировна, на мой взгляд, к таким людям не относилась. Это серьезная проблема для региона, такого важного, где пересекаются много интересов как мировой повестки, так и юга России», — рассказал Киселев каналу РЕН ТВ.

Кроме того, эксперт вспомнил ситуацию, когда Новосельская позволила себе нецензурно выразиться во время совещания с другими чиновниками. Несмотря на извинения министра культуры, осадок остался.

«Это неприемлемо — нецензурные выражения, случайно или неслучайно попавшие в эфир. Это показывает, что для человека это обыденность. Я хочу сказать, что на протяжении более чем 20 лет многие работники культуры, это работники библиотек, музейные работники, экскурсоводы — это те люди, усилиями которых сохранялся культурный фон, который в той или иной степени повлиял на наш выбор в 2014 году. Они позволили нам сохранить идентичность и верность России. Когда мы видим, что формальным руководителем таких людей является человек, позволяющий себе такие высказывания, становится горько и обидно за труд всех этих людей. Мгновенно все это обесценивается», — добавил политолог.

Днем ранее министру культуры Крыма было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы министра. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В тот же день сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.