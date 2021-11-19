В Европарламенте призвали защитить интересы граждан ЕС из-за санкций США по СП—2

Еврокомиссия (ЕК) получила очередное обращение от депутата Европарламента от Германии Каролин Браунсбергер-Рейнхольд с требованием пояснить, как ЕК защитит интересы граждан Евросоюза в случае введения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT 19 ноября.

«Какие действия предлагает предпринять Комиссия для защиты граждан, предприятий и рабочих мест Евросоюза от противоречащих международному праву потенциальных санкций?» — спрашивает европарламентарий.

Она отметила, что Еврокомиссия не раз выступала против введения ограничений в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес, и ставила Вашингтон в известность об этом. Но палата представителей конгресса США 23 сентября одобрила новые положения о рестрикциях в отношении импорта газа в Евросоюз из России по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Радикальные американские санкции», по словам Браунсбергер-Рейнхольд, станут дополнительным бременем для энергетических рынков, которые в отопительный сезон и без того едва обеспечивают спрос. К тому же отдельные домохозяйства, экономика и занятость уже страдают от последствий высоких цен на энергию.

«Это чревато серьезным ущербом интересам ЕС, независимо от того, кто какую позицию по «Северному потоку — 2» занимает», — подчеркнула европарламентарий возможные последствия американских санкций.

5 ноября коллега Браунсбергер-Рейнхольд — депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер — направил обращение к Еврокомиссии с призывом обсудить последствия возможных санкций США. Из-за них положение дел в сфере энергетики может ухудшиться, и к этому следует подготовиться заранее, уверен евродепутат.

4 ноября глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил «Известиям», что в Германии сомневаются в возможности получать топливо через СП-2 до конца 2021 года. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта.

3 ноября в беседе с «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра заявил, что США относятся к российскому газопроводу как гегемон. Он отметил, что Штаты будто опасаются за свое влияние.