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Общество
Мать и дочь Хлебниковой уехали из сгоревшей квартиры

Мать и дочь Хлебниковой уехали из сгоревшей квартиры

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Родные певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, покинули сгоревшую квартиру. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала, видно, как мама и дочь артистки спешно покидают жилье и уезжают на такси в неизвестном направлении. От комментариев журналистам они отказались.

Ранее сообщалось, что двухуровневая квартира певицы на Ратной улице в Москве, была местом проживания ее первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. Мужчина написал записку с просьбой никого не винить в его решении прекратить жить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни. Тело Логинова обнаружила певица, после чего попала в больницу с нервным срывом.

Вечером 18 ноября в квартире, где Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван.

Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Возможно, это привело к загоранию вещей.

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