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Путин пожаловался на бомбардировщики НАТО у границ РФ

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Бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от границ России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

«Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьезное оружие», — рассказал президент на расширенном заседании коллегии МИД, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

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Владимир Путин заявил об «удручающих» отношениях с альянсом и игнорировании красных линий Москвы

По его словам, до приближения военной инфраструктуры натовского блока к границам РФ отношения Москвы со странами Запада, в том числе с США, были «уникальными» и практически союзническими. Но в итоге предостережения России по поводу расширения НАТО на восток остались «абсолютно проигнорированы».

Как результат, за несколько волн расширения альянс приблизил военную инфраструктуру вплотную к российским границам, а в Польше и Румынии уже развернуты системы противоракетной обороны, которые можно легко использовать и как ударные комплексы.

Также глава государства пожаловался, что альянс поломал все механизмы диалога, и Россия будет реагировать в ответ на действия у своих границ.

«НАТО просто на голом месте выдворила наших дипломатов, а потом обижаются», — слова президента передает «Газета.Ru».

На том же заседании Путин подчеркнул, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По мнению президента, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам».

13 ноября Владимир Путин назвал незапланированные учения США в акватории Черного моря серьезным вызовом для России. Он рассказал, что у Минобороны России было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако президент счел это нецелесообразным.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Кроме того, приостанавливается деятельность военной миссии НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве, уточнил глава МИДа.

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