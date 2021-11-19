Итальянский журналист ответил Захаровой на критику его статьи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с фейком в итальянском издании, заявила, что просто призвала журналистов попытаться вспомнить о профессиональной этике. По ее словам, размещение фейков в СМИ бьет исключительно по репутации тех, кто написал текст, передает телеканал «Известия».

«Это даже не фейк, это какая-то чушь, белиберда. Когда автор, причем он оказался главным редактором итальянского издания, объединил все темы самые горячие, самые раскрученные, которые стоят на повестке дня: от климата до газа, от ситуации на Юго-Востоке Украины... Ну, там всё практически было. И просто вмонтировал все клише, которые собрал, видимо, по какому-то западному медиаполю. Ну на это нельзя было не обратить внимания, потому что всё-таки главный редактор. Здесь уже не спишешь на какую-то нерасторопность журналистов или непроверенные факты. Главный редактор должен как раз отвечать за достоверность этих фактов. Поэтому я отреагировала публично, отреагировала именно предоставлением фактического материала на все эти фейки. Фейки или, не знаю, может быть, это ангажированный взгляд или непонимание ситуации, которая была изложена. Да, действительно, сегодня утром он прислал письмо, сказал, что оставляет на мое усмотрение его обнародование. Письмо было краткое, вы не поверите, что там было: предложение чаще публиковаться на страницах его издания», — поделилась представитель российского МИДа.

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