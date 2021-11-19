Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на население РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение соцвыплат

и МРОТ затронет 19 млн граждан России. Она отметила, что индексация заложена выше текущей инфляции — 8,6%, передает телеканал «Известия».

«От индексации этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Что касается минимального размера оплаты труда, то здесь также, как я уже сказала, ожидается повышение на 8,6%. И это также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики — это порядка 3 млн наших граждан. Все выплаты будут обеспечены за счет федерального бюджета, бюджетов государственных, внебюджетных фондов и региональных бюджетов, но основной объем выплат придется на федеральный бюджет», — указала Голикова.

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