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Археологи РФ посетили древнеримский город Ресафа в Сирии
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Археологи РФ посетили древнеримский город Ресафа в Сирии

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Археологи РФ впервые за 10 лет посетили древний город Ресафа в Сирии. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

Посещение прошло под руководством археолога Натальи Соловьевой в рамках проекта РАН о сохранении древнехристианских храмов. Его организовали при содействии военнослужащих российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике (САР) в рамках работы делегации межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирии.

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Древнеримская Ресафа — стратегически важный перекресток древних торговых путей, не раз становившийся предметом военных споров между империями. Здесь сражались римляне и персы, византийцы и арабы, а в новейшей истории Сирии за Ресафу крепко держались террористы. Сирийские войска освободили город в 2017 году.

Слишком близко подходить к руинам нельзя — повсюду осколки и неразорвавшиеся снаряды. Удается вплотную подойти только к строению из мраморовидного известняка под условным названием «базилика Б».

При византийском императоре Юстиниане город обнесли 12-метровой стеной, а через каждые 30 м стоят мощные сторожевые башни. Ресафа была одним из центров влияния на Ближнем Востоке.

Экспедиция осторожно прошла через городской центр к монументальному собору, который был воздвигнут в честь первых христианских мучеников, — это так называемый храм Сергия и Вакха, двух римских солдат-христиан, которых замучили, казнили и в итоге похоронили здесь. На месте могилы, по легенде, и был построен храм, ставший впоследствии основным храмом этого поселения.

В планах российских археологов — сделать подробные фото и видео Ресафы. Затем кадры оцифруют и отправят в Сеть. По словам заведующей отделом охранной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, старшего научного сотрудника Натальи Соколовой, получившуюся базу данных также подарят Сирии и ЮНЕСКО, а там уже здешние ученые-реставраторы, археологи и архитекторы будут принимать меры по сохранению.

Работы начнутся сразу, как город будет разминирован.

6 апреля стало известно, что сирийские власти отреставрируют средневековый замок Калъат-Салах-ад-Дин в сирийской провинции Латакия. Замок внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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