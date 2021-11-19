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ОНФ рассказал о пользе плохих теплотрасс для котов

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В зимний сезон 2021–2022 годов ОНФ выявил более 66 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России, на которых могут согреться более 220 тыс. котов. Об этом говорится в ежегодном рейтинге городов Общероссийского народного фронта «С теплом труба», составленном по итогам мониторинга ситуации с отоплением во всех субъектах. Исследование проводилось с октября по ноябрь на основе обращений населения и публикаций в СМИ.

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«Единицей измерения нашего рейтинга выступили замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой», — пояснили «Известиям» авторы исследования.

Всего в топ рейтинга вошли 10 населенных пунктов. Первое место занял Переславль-Залесский (Ярославская область). В его в микрорайоне Чкаловский могут согреться одновременно 16 тыс. 666 котов, расположившись на 5 тыс. м поврежденных труб.

Второй оказалась Рязань. В этом городе в серьезном ремонте нуждаются сразу семь улиц: Боголюбова, Тимуровцев, проезд Речников, Южная окружная дорога, Лермонтова, Черновицкая, Коломенская. Тут зимой могут возлежать в тепле 16 тыс. 333 кота на 4,9 тыс. м теплотрасс.

Тройку замкнула деревня Талая (Кемеровская область). На поврежденных 3,5 тыс. м труб здесь уместятся 11 тыс. 666 котов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Хвост с трубой: плохие теплотрассы в России могут согреть 220 тыс. котов»

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