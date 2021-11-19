В Великобритании загорелась легендарная киностудия Pinewood

В находящейся в 30 км от Лондона в городе Слау легендарной киностудии Pinewood произошел пожар. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает газета The Sun.

По информации издания, загорелись несколько мастерских студийного комплекса. Над стройплощадкой поднялись огромные клубы черного дыма.

На место ЧП в 21:10 (00:10 мск) прибыли специалисты королевской пожарно-спасательной службы графства Беркшир и лондонской пожарной бригады. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

По сообщениям местных жителей, которые приводит газета, прозвучал очень сильный взрыв, а потом студия вспыхнула.

Студия Pinewood Studios была основана в 1935 году и на протяжении долгих лет была базой для многих постановок — от крупномасштабных фильмов до телевизионных программ, рекламных записей и поп-роликов. Она хорошо известна как дом для франшиз фильмов о Джеймсе Бонде.

В 1984 году павильон, построенный для фильма о Бонде «Шпион, который меня любил» (1977), с огромным резервуаром для воды, одним из самых больших в Европе, был уничтожен пожаром. В июле 2006 года произошел еще один пожар после окончания производства фильма об агенте 007 «Казино Рояль». Позже декорации были снесены и восстановлены менее чем за шесть месяцев. С тех пор в павильонах снимались такие фильмы, как «Принц Персии: Пески времени» (2010), «Квант милосердия» (2008). Также здесь была построена целая рыбацкая деревня для картины «Mamma MIA!» (2008).

В июле 2019 года 41-летний житель Японии Синдзи Аоба поджег студию анимационной компании Kyoto Animation. Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов. Число жертв пожара достигло 34 человек, около 40 пострадали. Японец признался, что его целью были именно сотрудники студии, поэтому он выбрал филиал №1, так как там работает наибольшее число людей.