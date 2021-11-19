Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Мир
Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США
Мир
Жертвами взрыва жилого дома в Анкаре стали два человека
Культура
Орден Александра Невского времен Российской империи выставлен на торги во Франции
Спорт
Теннисист Медведев одолел итальянца Синнера в матче турнира ATP
Общество
Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы
Мир
Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию
Мир
Псаки опровергла связь идеи бойкота с прошедшим саммитом США–КНР
Экономика
В Сбере оценили долю мошеннических звонков из-за рубежа в 70%
Мир
Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Суд заключил под стражу подозреваемого в педофилии депутата Самсонова

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021