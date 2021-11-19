Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Десять человек пострадали от взрыва на базе вооруженных сил Канады на острове Ванкувер. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

Четырех человек госпитализировали. Для перевозки пострадавших, находившихся в критическом состоянии, потребовался вертолет, остальными занялись медики военной базы, сообщает CTV.

Предположительно, взорвался бытовой газ в нежилом здании казармы. Постройка в результате взрыва оказалась частично разрушена. Взрывная волна докатилась до находящегося поблизости гражданского аэропорта и разбила окна на расстоянии до километра.

20 октября военную базу ВМС США в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва. На базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что на базе заложена бомба.