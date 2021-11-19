Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис подала в отставку

Глава отдела коммуникаций вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис Эшли Этьен в четверг, 18 ноября, подала в отставку. Ожидается, что фактически она покинет свой пост в декабре, о чем сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, к такому шагу Этьен подтолкнуло падение рейтинга популярности ее шефа.

По словам представителя Белого дома, пресс-секретарь вице-президента — очень ценный член команды Харрис. Она много работала для «продвижения целей» администрации США. За отношения Харрис с общественностью Этьен держала ответ с давних пор, еще когда та работала в заксобрании штата Калифорния

«Она покинет рабочее место в декабре, чтобы реализовать другие свои возможности», — подчеркнули в американской администрации.

По информации Fox News, Харрис и ее команда пока не собираются искать замену Этьен, ее функции будут исполнять сотрудники пресс-службы, дополнительно нанятые еще в начале осени.

По данным CNN, сама Харрис недовольна тем, что ее ограничивают в полномочиях и дают проигрышные поручения, которые не соответствуют уровню ее компетенций и лишают ее возможности в будущем заявить о себе как о кандидате на пост президента. Помимо этого, рейтинг одобрения деятельности вице-президента по последним опросам опустился до 27,8%.

Ранее, 15 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения о растущем напряжении между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.