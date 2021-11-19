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Орден Александра Невского времен Российской империи выставлен на торги во Франции

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Многочисленные произведения русского искусства и предметы народного творчества, исторические документы, редкие книги и прочее (всего около 620 лотов) будут представлены во Франции на самой крупной русской распродаже эпохи пандемии, которая состоится 27 и 28 ноября в Париже и Фонтенбло.

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«Один из топ-лотов нынешних торгов — императорский орден Святого Александра Невского, украшенный бриллиантами, который предварительно оценен в €200–300 тыс. Его учредила вдова Петра Великого Екатерина I. С 1725 по 1917 год высокую награду получили 330 русских и 70 иностранных граждан», — рассказала «Известиям» глава русского департамента аукционного дома Millon Мариам Варсимашвили.

Она подчеркнула, что сегодняшний владелец ордена приобрел его на аукционе Sotheby’s. Учитывая историческую ценность лота, аукционисты надеются, что орден купит какой-нибудь русский музей или частное лицо с целью передачи в одно из государственных собраний РФ.

По мнению экспертов, торги в очередной раз покажут, что российский арт-рынок во Франции заметно укрепил свои позиции. По словам Мариам Варсимашвили, всё больше аукционных домов предлагают русские артефакты.

Среди прочих лотов этих торгов специалисты обращают внимание, в частности, на неизданные письма супруги Павла I императрицы Марии Федоровны и донесения московского генерал-губернатора Федора Ростопчина Александру I, прижизненные издания «Бедных людей» и «Дневника писателя» Федора Достоевского, «Анны Карениной» Льва Толстого и романа «Кто виноват?» Александра Герцена, полотна Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Алексея Харламова, Льва Бакста, Александра Дейнеки, а также деревянные сундуки и расписные детские сани XIX века из Архангельской губернии.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Бриллиантовый дым: во Франции продадут уникальные русские артефакты

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