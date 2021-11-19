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Псаки опровергла связь идеи бойкота с прошедшим саммитом США–КНР
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Псаки опровергла связь идеи бойкота с прошедшим саммитом США–КНР

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Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который рассматривается администрацией президента США Джо Байдена, никак не связан с прошедшим онлайн-саммитом между главой Белого дома и председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 ноября.

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«Это никак не связано со встречей. Они не обсуждали Олимпиаду во время встречи. Президент намерен поднимать вопросы, которые вызывают обеспокоенность. И он намерен искать области для совместной работы. И его продолжительная встреча… [с лидером КНР] была отражением этого», — ответила Псаки.

Она добавила, что нынешняя администрация заявляла о намерении рассматривать отношения с Пекином «через призму конкуренции, а не конфликта», и намерена придерживаться этого принципа в дальнейшем.

Ранее в этот день Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на вопрос журналиста NBC о бойкоте Байден ответил: «Это то, что мы рассматриваем».

17 ноября президент США поверг в недоумение журналистов из пула Белого дома ответом на вопрос, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Байден в ответ назвал себя делегацией, никак более не комментируя фразу.

Дипломатический бойкот предполагает, что США не направят официальную правительственную делегацию на Игры, но позволят американским спортсменам участвовать в соревнованиях. Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

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