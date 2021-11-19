Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США

В банковском комитете сената конгресса США в четверг, 18 ноября, республиканцы раскритиковали претендентку на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина Сауле Омарову, чью кандидатуру выдвинул президент Соединенных Штатов Джо Байден. Трансляцию заседания вел канал C-Span.

Во время слушаний по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой, уроженки казахстанского Уральска и выпускницу МГУ, сенаторы по очереди задавали кандидату различные вопросы, чтобы убедиться в том, что человек соответствует посту, на который он выдвинут. После чего комитет проводит голосование по вопросу о том, рекомендует ли он Сенату полного состава утвердить данную кандидатуру. Затем в верхней палате конгресса проходит итоговое голосование.

Законодатели-республиканцы подвергли критике как саму Омарову, так и некоторые высказанные ей ранее идеи. Кроме того, ее пытались уличить в приверженности идеям коммунизма. Так, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) интересовался у Омаровой, вышла ли она из организации «Молодых коммунистов». На что Омарова парировала, что, возможно, законодатель имел в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи — комсомол.

Омарова пояснила, что она родилась и выросла в СССР, где многие были членами комсомола, а членство в нем прекращалось с наступлением определенного возраста.

Однако Кеннеди всё равно попросил ее проверить свои архивы на предмет наличия в них копии письма о выходе из комсомола.

«Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией», — заверила его Омарова, добавив, что человек не в силах выбирать, где ему родиться.

В свою очередь старший республиканец комитета Патрик Туми (от штата Пенсильвания), а также ряд других его однопартийцев, обвинил Омарову в радикальности идей.

«Профессор Омарова продвигала радикальные идеи <...> Национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги — это общественное, а не частное благо <...>. Эти идеи соответствуют социалистическим взглядам», — заявил он.

Поэтому, по словам Туми, потенциальное назначение на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина кандидата с подобными взглядами является «тревожным и пугающим». Республиканец призвал своих коллег по партии голосовать против утверждения Омаровой на должность.

В ответ демократка Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) обвинила республиканцев в проведении «злобной клеветнической кампании», продвигаемой крупными банками.

«Выступления против профессора Омаровой не имеют ничего общего с ее квалификацией или способностью выполнять эту работу», — подчеркнула она.

В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя Управления валютного контроля за всю его 158-летнюю историю.

Ранее, 17 ноября, телеканал Fox News сообщил, что Омарова имела «криминальное прошлое». В 1995 году она была арестована за «кражу в розничной торговой точке». Министерство юстиции штата Висконсин предоставило данные о том, что Сауле Омарова была арестована сотрудниками полиции Мэдисона, штат Висконсин, 2 июня 1995 года по обвинению в мелком правонарушении. В январе 1996 года судебное преследование Омаровой было прекращено, так как обвинение с нее было снято в рамках программы «Первое правонарушение в штате Висконсин».

Белый дом вступился за Омарову и заявил телеканалу, что этот инцидент был известен на протяжении всей ее карьеры. Омарова ничего не утаивала и не скрывала.

3 ноября Джо Байден внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя управления валютного контроля американского минфина. Американский президент впервые заговорил о кандидатуре Омаровой еще в сентябре. Тогда это спровоцировало множество возражений со стороны республиканцев.

По данным открытых источников, Омарова родилась в Казахской ССР. Окончила МГУ имени М.В. Ломоносова в 1989 году, а в 1991-м переехала в Штаты, стала профессором Корнеллского университета. Она работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.