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Очевидец рассказал о госпитализации певицы Хлебниковой после пожара

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Москвич рассказал о начале пожара на улице Ратная в Москве, в котором пострадала певица Марина Хлебникова в ночь на пятницу, 19 ноября.

По его словам, он услышал сирены около 22 часов.

«Выглянул на балкон — стояли пожарные, полицейские машины. Я вышел на улицу Ратная, и с этого торца дома на пятом этаже было видно, что всё погасили. Кто-то стоял с носилками около реанимации, кого-то под руки завели в машину», — рассказал очевидец телеканалу РЕН ТВ.

На кадрах с места пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова, видно, как на полу разлита вода. Полностью выгорела спальня Хлебниковой, которая находится на втором этаже. Чтобы спасти певицу, пришлось выламывать в эту комнату дверь, сама артистка была без сознания.

Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета. На месте возгорания обнаружен выгоревший диван, на котором, предположительно, находилась певица в момент пожара.

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