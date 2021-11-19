Генерал-лейтенант рассказал о способах увеличить точность поражения артиллерии

Беспилотниками (БПЛА) оснащены уже все российские артиллерийские соединения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей ракетных войск и артиллерии (РВиА) невозможна без использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований. БПЛА как одно из наиболее эффективных средств получения развединформации включены в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов. Это позволяет поражать выявленные цели в режиме времени, близком к реальному.

По словам генерал-лейтенанта, сегодня РВиА оснащены современными образцами вооружения более чем на 60%. При этом ракетные формирования Сухопутных войск практически полностью перевооружены на современный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире.

На сегодняшний день неотъемлемой частью любого перспективного артиллерийского комплекса также стали высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и действующие по принципу «выстрелил и забыл». И только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели, кардинально снижая расход снарядов и сокращая до минимума время пребывания орудий на огневой позиции.

Такими оснащен, например, перспективный межвидовой комплекс «Коалиция-СВ». Он разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды. Сейчас он на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации. Проводимые испытания подтверждают достижение им заданных высоких тактико-технических характеристик. Поступление уникальных самоходно-артиллерийских орудий в войска будет осуществлено в установленные сроки.

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«Беспилотники помогают нам поражать цели в режиме реального времени»