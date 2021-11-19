Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Мир
Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США
Мир
Макрон призвал продолжать давление на Минск ради прекращения кризиса
Экономика
Злоумышленники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян
Мир
Совет соотечественников РФ в США остановил деятельность из-за расследования ФБР
Общество
В квартире Хлебниковой на месте пожара работает полиция
Мир
В окружении Гюлена сообщения о его отравлении назвали ложными
Мир
Патрушев допустил встречу Путина и Байдена до конца года
Армия
В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии
Экономика
В «Сбере» спрогнозировали сокращение мошеннических звонков на 60%

Генерал-лейтенант рассказал о способах увеличить точность поражения артиллерии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотниками (БПЛА) оснащены уже все российские артиллерийские соединения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

На новый маневр: войска отработали борьбу с беспилотниками в горах
Какую тактику отражения атак дронов опробовали на учениях в Крыму и на Кавказе

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей ракетных войск и артиллерии (РВиА) невозможна без использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований. БПЛА как одно из наиболее эффективных средств получения развединформации включены в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов. Это позволяет поражать выявленные цели в режиме времени, близком к реальному.

По словам генерал-лейтенанта, сегодня РВиА оснащены современными образцами вооружения более чем на 60%. При этом ракетные формирования Сухопутных войск практически полностью перевооружены на современный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире.

На сегодняшний день неотъемлемой частью любого перспективного артиллерийского комплекса также стали высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и действующие по принципу «выстрелил и забыл». И только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели, кардинально снижая расход снарядов и сокращая до минимума время пребывания орудий на огневой позиции.

Такими оснащен, например, перспективный межвидовой комплекс «Коалиция-СВ». Он разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды. Сейчас он на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации. Проводимые испытания подтверждают достижение им заданных высоких тактико-технических характеристик. Поступление уникальных самоходно-артиллерийских орудий в войска будет осуществлено в установленные сроки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Беспилотники помогают нам поражать цели в режиме реального времени»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021