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В квартире Хлебниковой на месте пожара работает полиция

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В двухуровневой квартире на Ратной улице в Москве, где во время пожара пострадала певица Марина Хлебникова, ночью в пятницу, 19 ноября, работают полицейские.

На кадрах видно, как на полу разлита вода, внутри работают правоохранители. Полностью выгорела спальня Хлебниковой, которая находится на втором этаже.

По данным «Известий», в момент возгорания родители и дочь певицы находились на первом уровне квартиры. Чтобы спасти Хлебникову, пришлось выламывать дверь. Когда артистку обнаружили, она находилась без сознания.

Дочь Хлебниковой рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что певица курила сигарету.

«Мама курила у окна», — отметила она, добавив, что это могло стать причиной возникновения пожара.

Ранее, 18 ноября, пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Ратной в 22:50 мск. Огонь распространился на 10 кв. м территории на втором уровне квартиры. Из дома спасли пять человек.

Марину Хлебникову госпитализировали, она находилась внутри квартиры с мужем и дочерью. Певица получила ожоги по всему телу и отравление угарным газом.

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