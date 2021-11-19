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В окружении Гюлена сообщения о его отравлении назвали ложными

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Информацию о смерти оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота, назвали ложной. Об этом сообщил Сезай Саблак — вице-председатель центра поклонения и уединения «Золотое поколение» в городе Сейлорсберг штата Пенсильвания, США, в котором проживает Гюлен.

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Сообщается, что на данном этапе расследования определена связь нападавшего с террористическим течением Фетуллаха Гюлена

По данным турецких СМИ, проповедник якобы был отравлен в этом центре.

«Это фейк-ньюс. Я видел его пять дней назад, я увижу его еще раз сегодня», — заявил он «РИА Новости».

Сторонники оппозиционера также опровергли новость о его кончине. В Сети появился ролик, где Гюлен молится, сидя в кресле. Однако журналисты, утверждавшие о смерти религиозного деятеля, назвали эти кадры монтажом.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. После мятежа в Турции были арестованы более 80 человек, около 150 тыс. госслужащих, в том числе военных, были уволены. Сам Гюлен, который находится в США, осудил попытку госпереворота и отрицал все обвинения в свой адрес.

Гюлен также проходил в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, который был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

15 ноября стало известно, что власти США рассматривают варианты высылки Гюлена, чего долгое время добивается Анкара. Также турецкие власти требуют у 83 стран выдачи 452 причастных к деятельности Фетхуллаха Гюлена лиц.

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