Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны запустило спецпроект к годовщине наступательной операции «Уран»
Общество
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в Москве
Армия
В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии
Мир
Байден подтвердил рассмотрение вопроса о бойкоте Олимпиады в Пекине
Мир
В ФРГ заявили о нежелании РФ вести встречи в нормандском формате
Мир
Турецкие СМИ сообщили о смерти Гюлена
Мир
Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
Общество
Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель

США прокомментировали задержание американца по делу о покушении на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Соединенных Штатов в курсе вероятной причастности американца к планируемому покушению на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко и внимательно следят за ситуацией. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

«Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США на Украине. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по оказанию помощи американским гражданам за рубежом и внимательно следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности мы не располагаем дальнейшими комментариями», — рассказал официальный представитель Госдепа США «РИА Новости».

18 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что было предотвращено покушение на министра агрополитики Романа Лещенко. По его словам, заказчики преступления, в том числе гражданин США, задержаны и находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре статьи и грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021