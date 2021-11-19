США прокомментировали задержание американца по делу о покушении на Украине

Власти Соединенных Штатов в курсе вероятной причастности американца к планируемому покушению на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко и внимательно следят за ситуацией. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

«Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США на Украине. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по оказанию помощи американским гражданам за рубежом и внимательно следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности мы не располагаем дальнейшими комментариями», — рассказал официальный представитель Госдепа США «РИА Новости».

18 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что было предотвращено покушение на министра агрополитики Романа Лещенко. По его словам, заказчики преступления, в том числе гражданин США, задержаны и находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре статьи и грозит пожизненное лишение свободы.