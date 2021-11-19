Кадры с места пожара в доме певицы Хлебниковой появились в Сети

Видео с места пожара в Москве, в котором пострадала певица Марина Хлебникова, появилось в Сети в четверг, 18 ноября.

На кадрах видны машины скорой помощи и пожарные машины рядом с домом, где произошло возгорание.

Как сообщает МЧС, пожар ликвидировали в 22:50, из дома спасли пять человек. Возле дома на Ратной улице продолжают работу экстренные службы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в квартире находились Хлебникова, ее супруг и дочь. Певица получила ожоги и отравление угарным газом, ее госпитализировали. Семья певицы не пострадала.