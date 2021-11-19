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Адвокат Хованского прокомментировал слухи о смерти подзащитного

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Адвокат блогера Юрия Хованского Александр Передрук не знает о «смерти» подзащитного, о которой сообщают распространившиеся по Сети посты с якобы написанным Юрием прощальным письмом. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» 18 ноября.

«Мне не известно о факте установления смерти моего доверителя», — сказал Передрук.

Адвокат рассказал, что в деле появились новые свидетели, продолжается изучение показаний, их противоречий, собирается доказательная база для позиции, которую Хованский излагает уже несколько месяцев.

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«Эта песня действительно имела место быть, но при этом была исполнена намного ранее, и срок давности по преступлению, которое могло быть ему вменено, прошел. По нашей версии, песня была исполнена в 2012 году», — добавил адвокат.

Он пояснил, что для передачи дела в суд, необходимо завершить расследование дела, а этого до сих пор не произошло, сроки всё время сдвигаются, расследование продлевается. До января 2022 года мера пресечения судом для Хованского продлена.

«До 8 января 2022 года мера пресечения судом продлена, это постановление было обжаловано, до сих пор апелляционная жалоба не рассмотрена. Мы полагаем, что у суда есть все основания для изменения меры пресечения. Надеемся, вопрос будет рассмотрен Санкт-Петербургским городским судом до конца года», — пояснил адвокат.

Ранее 18 ноября в Сети появилась информация, будто бы Хованский написал полное отчаяния письмо.

«Поддерживать меня бесполезно, всё кончено. Никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы. Я по сути уже мертв», — говорится в послании, приписываемом блогеру.

Ранее, 12 ноября, Александр Передрук сообщил, что блогеру Хованскому, назначена психиатрическая экспертиза. По мнению адвоката, его подзащитному подобная мера не нужна.

В июне 2021 года Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней фигуранта про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Видео с композицией было опубликовано в Сети около года назад.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети. 10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму.

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