Адвокат Хованского прокомментировал слухи о смерти подзащитного

Адвокат блогера Юрия Хованского Александр Передрук не знает о «смерти» подзащитного, о которой сообщают распространившиеся по Сети посты с якобы написанным Юрием прощальным письмом. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» 18 ноября.

«Мне не известно о факте установления смерти моего доверителя», — сказал Передрук.

Адвокат рассказал, что в деле появились новые свидетели, продолжается изучение показаний, их противоречий, собирается доказательная база для позиции, которую Хованский излагает уже несколько месяцев.

«Эта песня действительно имела место быть, но при этом была исполнена намного ранее, и срок давности по преступлению, которое могло быть ему вменено, прошел. По нашей версии, песня была исполнена в 2012 году», — добавил адвокат.

Он пояснил, что для передачи дела в суд, необходимо завершить расследование дела, а этого до сих пор не произошло, сроки всё время сдвигаются, расследование продлевается. До января 2022 года мера пресечения судом для Хованского продлена.

«До 8 января 2022 года мера пресечения судом продлена, это постановление было обжаловано, до сих пор апелляционная жалоба не рассмотрена. Мы полагаем, что у суда есть все основания для изменения меры пресечения. Надеемся, вопрос будет рассмотрен Санкт-Петербургским городским судом до конца года», — пояснил адвокат.

Ранее 18 ноября в Сети появилась информация, будто бы Хованский написал полное отчаяния письмо.

«Поддерживать меня бесполезно, всё кончено. Никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы. Я по сути уже мертв», — говорится в послании, приписываемом блогеру.

Ранее, 12 ноября, Александр Передрук сообщил, что блогеру Хованскому, назначена психиатрическая экспертиза. По мнению адвоката, его подзащитному подобная мера не нужна.

В июне 2021 года Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней фигуранта про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Видео с композицией было опубликовано в Сети около года назад.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети. 10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму.