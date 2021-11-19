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Песков рассказал о темах предстоящей встречи Путина и Байдена

Песков: Украина и НАТО станут темами обсуждения на онлайн-встрече Путина и Байдена
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 18 ноября, в эфире Первого канала сообщил некоторые темы предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые могут пройти уже до конца этого года.

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«Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что пока конкретных сроков встречи нет, но контакты возможны до нового года.

«Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — уточнил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но итоговое решение останется за главами государств.

Ранее в этот день Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, он остается одним из наиболее острых для России. Усилия в рамках нормандского формата необходимо продолжать, другой альтернативы нет, добавил российский лидер.

Ранее, 10 ноября, Песков сказал, что встреча Путина и Байдена, возможно, состоится в начале следующего года, однако реальной договоренности пока нет. В тот же день «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что лидеры могут провести очные переговоры в начале 2022 года. Отмечалось, что до конца текущего года планируется беседа в онлайн-формате, а затем личная очная встреча в начале следующего.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

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