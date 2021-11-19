Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Следственный комитет России (СК РФ) попросит об аресте задержанной по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей министра культуры Крыма Веры Новосельской в пятницу, 19 ноября.

«Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву. Завтра следователи планируют ходатайствовать перед Басманным судом столицы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ночь обвиняемая проведет в изоляторе временного содержания.

Как сообщает «Газета.Ru», Арина (Вера) Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге, в 1979 году ее семья переехала в Крым. Окончила Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, обучалась в Донецкой государственной консерватории имени С.С. Прокофьева. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эстетическое воспитание».

Трудовую карьеру начинала преподавателем в музыкальных школах Симферополя. Несколько лет проработала директором школы эстетического воспитания. На государственную службу пришла в 2009 году, сразу став заместителем министра культуры Крыма. До того, как возглавить минкульт, также руководила Крымским академическим театром кукол. У Новосельской есть несколько почетным грамот, званий и медалей, в том числе государственного уровня, например, медаль Министерства обороны России «За возвращение Крыма» и грамоту от российского Минкульта «За успехи в патриотическом воспитании».

18 ноября сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее в эксплуатацию оно так и не было введено. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры уже попадала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Глава крымской администрации Сергей Аксенов, в свою очередь, выразил негодование случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.