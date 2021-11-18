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Ученые завершили раскопки на стоянке неандертальцев в Волгограде

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В Волгограде палеонтологи завершили полевые работы на правом берегу балки Сухая Мечётка, где в доисторические времена находилось стойбище неандертальцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

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Палеонтологи из Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска занимались исследованием культурного слоя стоянки, которая сейчас располагается на глубине 23 м. Они изучали природы и климат эпохи палеолита (раннего каменного века).

Специалисты собрали образцы почв. В дальнейшем материалы направят для детального изучения в университеты Москвы, Тюмени и Дании, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Палеонтологи ставили перед собой задачу выяснить, как неандертальцы, жившие на территории современного Волгограда десятки тысячелетий назад, адаптировались к постоянным изменениям климата. Первый результаты исследований намерены опубликовать уже в конце года.

Стоянку времен палеолита в Сухой Мечётке открыли в 1952 году во время строительства Волжской ГЭС. На участке в 650 кв. м советские палеонтологи обнаружили пять очагов, многочисленные каменные орудия и кости вымерших животных. Данная стояка единственная в Европе, раскоп на которой был осуществлен единовременно и на большой площади. Это позволило получить дополнительные научные данные о жизни и быте неандертальцев.

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