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Глава Минцифры рассказал о системе проверки QR-кодов

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Минцифры хочет ввести такую систему, чтобы QR-коды проверялись только официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом рассказал глава Министерства Максут Шадаев в четверг, 18 ноября.

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», — сказал он в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023», сообщает ТАСС.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. Ранее в этот день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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