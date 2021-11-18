Парк Металлургов благоустроят в Нижнем Тагиле в 2022 году

В Нижнем Тагиле в 2022 году начнется благоустройство парка Металлургов. Стоимость первого этапа работ оценивается в 95 млн рублей, сообщает ТагилСити.ру со ссылкой на закупочную документацию.

В рамках первого этапа подрядчик демонтирует сцену, чашу фонтана, туалеты, дорожное покрытие и малые архитектурные формы. Затем специалисты проведут планировку местности и отремонтируют тротуары.

По окончании работ в парке появится детская площадка, площадка для занятий воркаутом и зона для зрителей. На территории установят систему видеонаблюдения. Фонтан и входную группу украсит подсветка.

Благоустройство стартует в апреле 2022 года и должно завершиться до сентября того же года.

В октябре в Нижнем Тагиле прошла приемка площади Танкостроителей и первого этапа лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Их реконструировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».