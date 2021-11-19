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В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии

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День ракетных войск и артиллерии, учрежденный 77 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года, отмечают в пятницу, 19 ноября Вооруженные Силы РФ.

Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой битве артиллерия проявила себя, как главная огневая ударная сила, которая способствовала разгрому врага.

Современные ВС России включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского Флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

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В настоящее время в ракетные войска и артиллерия представлены лучшими современными образцами вооружений. Более того отдельные модели, такие как ракетный комплекс «Искандер-М», даже не имеют аналогов в мире.

Также реактивные подразделения оснащаются системами залпового огня как крупного, так и среднего калибра, семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»), отличающимися повышенным могуществом реактивных снарядов, высокой скорострельностью, большой дальностью и мобильностью комплексов.

Кроме того, в артиллерийские подразделения продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», полностью интегрированные в подсистему управления ракетными войсками и артиллерией единой системы управления в тактическом звене. Они обладают повышенной скорострельностью, способны действовать в режиме «шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Таким образом самым повышаются плотность огня и возможности по гарантированному поражению противника.

Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени.

Военные этого рода войск показали высокую выучку при выполнении учебно-боевых задач, в том числе боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии на стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021».

Ранее, 23 октября, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что комплекс «Искандер-Э» показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика. Так, оперативно-тактический ракетный комплекс попал ракетой с расстояния 180 км ровно в перекрестие наземной мишени размером 30х30 м.

Эффективность ракетного комплекса «Искандер-Э» уже была доказана в ходе боевых действий в Сирии. В Министерстве обороны России отмечают, что «Искандеры» — лучшие в мире в своем классе.

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