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Карантин по птичьему гриппу сняли под Ижевском

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Под Ижевском (Удмуртия) сняли карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю, сотрудники госветслужбы провели комплекс мероприятий, чтобы предотвратить распространение заболевания, а также ликвидировать уже выявленные очаги.

С 15 ноября 2021 карантин отменен в Ижевске и Завьяловском районе, уточняет ИА «Сусанин».

По данным издания, карантин начал действовать с 22 октября в микрорайоне Люлли в Ижевске. От заболевания погибли 33 головы домашней птицы, 55 особей изъяли, а 88 пришлось уничтожить. Еще 8,15 тыс. птиц поставили прививки.

Как уточняет Udm-info.ru, жительницу Ижевска, которая содержала зараженных птиц, привлекли к ответственности. Возбуждено административное производство. Специалисты полагают, что она безответственно отнеслась к ситуации, погибших кур она сложила в мешки и выбросила в место для бытового мусора, что категорически запрещено. Она должна будет заплатить штрафы на общую сумму 4,5 тыс. рублей.

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