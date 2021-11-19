Юрист прокомментировал инициативу разрешить фирмам РФ регистрироваться в офшорах

Государство, предоставив фирмам возможность регистрации в специальном административном районе (САР), планирует «приземлить» передовые российские компании, чтобы они перестали регистрироваться и выводить суммы через иностранные банки, страны и организации. Такое мнение высказал «Известиям» юрист, руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов в четверг, 18 ноября.

Он назвал очевидные плюсы такой политики: «средства крутятся в бюджете России, налоги собираются в России и больше административного контроля со стороны правительства», а также подчеркнул, что эта инициатива станет примером в том числе и для иностранных компаний, по «принципу домину».

Юрист отметил, что предприниматели недовольны этой инициативой.

«Всё дело в том что, острова и САР будут фактически развиваться за их счет, помимо этого львиная доля денег пойдет на обустройство офисов и привлечения сотрудников, выплате им зарплаты, возможно большей чем обычно, чтобы завлечь в новый регион. Вот только в рамках продолжающейся пандемии эти расходы не выглядят целесообразными. Помимо этого государством предлагается мало льгот, преференций для компаний, которые и так находятся под постоянным контролем», — рассказал Баранов.

Он подытожил, что пока что это только предложение, и остается только следить за ее развитием. Как минимум, правительство должно предложить отечественным предпринимателям условия хоть немного похожие на иностранные, если хочет завлечь средства в бюджет государства.

18 ноября стало известно, что власти России планируют предоставить отечественным компаниям возможность регистрации в специальном административном районе (САР). Сейчас такой опцией могут воспользоваться только иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, прописанные в России, не могут.

Изначально САР, так называемые русские офшоры, создавали для иностранных компаний с российскими корнями, чтобы они возвращались в российскую юрисдикцию. По словам собеседников издания, ситуация, когда туда приглашают российские компании, принципиально новая и может нести бюджетные потери, поэтому при разработке законопроекта важно соблюсти баланс.

«Известия» писали в сентябре, что Минфин подготовил законопроект о внесении изменений в режим САР. В его презентации для семинара компании КПМГ отмечалось, что ведомство среди прочих послаблений предлагает снизить до 5% ставки по налогам на прибыль организаций по общей базе, получаемым дивидендам, процентам и роялти. При этом компании, желающие «переехать» из иностранных офшоров в российские, на островах Октябрьский и Русский, должны будут переводить 2% от каждой выплаты доходов физическим лицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Кроме того, их планировалось обязать инвестировать не менее 300 млн рублей на территории САР, арендовать офис площадью от 100 кв. м и нанять не менее 15 сотрудников.

Сейчас в России действуют два САР — на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.