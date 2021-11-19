Минобороны запустило спецпроект к годовщине наступательной операции «Уран»

Мультимедийный историко-познавательный раздел о начале Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» запущен на сайте Минобороны 19 ноября, в 79-ю годовщину битвы, переломившей ход Великой Отечественной войны.

Раздел «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны» представит архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные завершающему эпизоду Сталинградской битвы — разгрому немецко-фашистской группировки и пленение командующего генерал-фельдмаршала Паулюса.

Впервые широкой общественности представят полный текст ультиматума на русском и немецком языках от генерал-полковника артиллерии Николая Воронова и командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, адресованного командиру немецкой группировкой.

«Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность», — говорилось в документе.

О том, как его передавали немецкому командованию, рассказывает сообщение члена парламентерской группы старшего инструктора седьмого отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко — переводчика в делегации.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом. Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения», — рассказывал Дятленко.

В разделе представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчеты и донесения командования Красной Армии о капитуляции фашистов, стенограмма беседы командующего 64-й армией генерал-лейтенанта Михаила Шумилова с плененным Фридрихом Паулюсом, отчет-дневник оперативного сотрудника НКВД о нахождении немецких генералов в советском плену, а также ряд фотодокументов Донского фронта, запечатлевших капитуляцию фашистских войск.



Также среди документов раздела — ультиматум командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Андрей Еременко генералу танковых войск Фридриху Паулюсу, в котором немцам предлагается сдаться, чтобы избежать лишнего кровопролития. В ответ Паулюс выпустил свой ультиматум, распространенный по немецким войскам.

«Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров. Строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера», — говорилось в приказе.

Стратегическая операция «Уран» началась 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки. Войска Юго-Западного и Донского фронтов приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была разгромлена, в плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующий немецкой шестой армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс со всем своим штабом.

Гитлеровская армия с огромными потерями была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

7 ноября в историко-познавательном разделе сайта Минобороны РФ появились документы о параде на Красной площади 1941 года. Подготовка к мероприятию в те дни была строго засекречена, и в официальной переписке парад обозначался как «операция войск московского гарнизона».

В феврале президент России Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» подчеркнул важность знания и уважения каждым гражданином истории своей страны. Он отметил необходимость помнить свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками.