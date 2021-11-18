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Почти 50 нарушений выявили при строительстве метро в Казани

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Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений при строительстве второй линии метро в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приволжское управление Ростехнадзора с 18 по 29 октября провело выездную проверку первого участка второй линии метрополитена в Казани от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова», - цитирует сообщение Ростехнадзора ИА «Татар-информ».

Как выяснилось, при строительстве были нарушены требования, установленные проектной документации, а проекты производства работ разработали без учета этих требований. Кроме того, на объекте не проводились мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

Ростехнадзор составил акт и выдал предписание по факту выявленных нарушений. По результатам ранее проведенных проверок заказчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 600 тыс. рублей. В отношении подрядчика составили протокол о временном запрете деятельности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Как уточняет InKazan.ru, заказчиком объекта выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», строительством занимается АО «Казметрострой».

В октябре сообщалось, что на строительство второй линии метро в Казани направят еще около 1 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Речь идет об участке от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР». В целом строительство второй ветки оценивается в 41 млрд рублей. Завершить работы планируется в августе 2027 года.

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